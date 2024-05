Cemig oferece treinamento gratuito sobre construção de padrões de entrada em Varginha

Evento é direcionado a eletricistas, engenheiros, padronistas e profissionais do setor

Foto: Cemig

A Cemig está oferecendo treinamento gratuito para eletricistas, engenheiros eletricistas, profissionais de lojas de materiais elétricos e demais profissionais responsáveis pela montagem e instalação de padrões (padronistas). O encontro acontece no dia 29 de maio, das 8h30 às 11h30, no auditório da subestação da empresa na Vila Paiva, em Varginha. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas até o dia 24 de maio, na agência de atendimento da Cemig, na Rua Presidente Antônio Carlos, 538, no centro da cidade.

Durante o evento, empregados da Cemig vão orientar sobre os critérios de construção de padrões de entrada, bem como falar das normas para o fornecimento de energia e o processo de ligação de novas unidades consumidoras. O objetivo é reduzir o número de reprovas do padrão de energia elétrica devido ao descumprimento de normas técnicas, tornando o processo de ligação de energia mais ágil e assertivo. Também serão abordados os cuidados necessários para evitar acidentes no uso da energia elétrica.

Fonte: Cemig