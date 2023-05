Cemig investe R$ 2 milhões na modernização de subestação em Varginha

Serviços visam garantir energia de qualidade para atender o intenso desenvolvimento econômico do município e região

A subestação (SE) Varginha 1 está passando por uma grande reforma. A Cemig está investindo mais de R$ 2 milhões na substituição de equipamentos por outros mais modernos. Os serviços contemplam também o encapsulamento dos barramentos de 13,8kV para evitar ocorrências acidentais causadas por pequenos animais como pássaros e gambás. A expectativa é que os trabalhos sejam concluídos no segundo semestre deste ano.

Segundo o engenheiro de Expansão de Alta Tensão da Cemig, Sebastião Carlos de Lima, o processo de reforma/ampliação da SE envolve diversas etapas distintas e diretamente complementares, sendo necessária a conclusão de uma para início da próxima. “É um trabalho que exige intenso acompanhamento e planejamento, pois os serviços são executados com a subestação energizada, evitando a interrupção do fornecimento de energia.” – informa.

O engenheiro explica que devido à complexidade dos serviços, há algumas situações em que é necessário transferir as cargas alimentadas pela subestação. “Como é um processo dinâmico, planejamos para que em nenhum momento impacte no fornecimento de energia, entretanto, podem ocorrer desligamentos de curta duração (piques) durante as manobras operativas para a transferência dessas cargas. Apesar do desconforto causado à população, a conclusão dessas obras trará ganhos significativos em confiabilidade e melhoria do nível de tensão” – afirma.

A reforma da SE Varginha 1 faz parte de um portifólio de obras que prevê a interligação de todo o sistema de linhas de distribuição de 138 kV que alimentam as subestações das cidades de Três Pontas, Varginha e Três Corações à nova subestação Varginha 4 em 345 kV, colocando assim a região Sul conectada ao sistema interligado nacional.

Com esses investimentos, a Cemig visa garantir energia de qualidade para atender o intenso desenvolvimento econômico da região, contribuindo para a atração de novos investimentos e a geração de emprego e renda.

