Cemig apresenta balanço de investimentos no Sul de Minas

Balanço dos investimentos que estão sendo realizados no Sul do Estado foi apresentado à imprensa pelo diretor-presidente da Cemig, Reynaldo Passanezi Filho.

Em encontro com a imprensa, CEO da companhia destacou as entregas da empresa na região; executivo também falou sobre o Mercado Livre de Energia, que pode gerar desconto de até 35% na fatura para clientes de média tensão

A Cemig está aplicando recursos de R$ 42,2 bilhões na ampliação das áreas de geração, transmissão, geração distribuída e comercialização de gás em todo o estado até 2027. O investimento faz parte do novo Planejamento Estratégico da companhia e inclui obras de alta relevância para o Sul de Minas, com o objetivo de ampliar a capacidade de suprimento do sistema elétrico regional e a qualidade da rede de distribuição.

O balanço dos investimentos que estão sendo realizados no Sul do Estado foi apresentado à imprensa pelo diretor-presidente da Cemig, Reynaldo Passanezi Filho, que também destacou o “Energia Livre Cemig”, um sistema de e-commerce inovador que oferece aos clientes de média tensão a possibilidade de simular e contratar energia renovável com desconto de até 35% na fatura mensal.

Mais Energia para o desenvolvimento da região

A implantação e modernização de cinco linhas de distribuição, que fazem parte das obras de reforço e ampliação para a região de Varginha, permitirá a integração de subestações da Cemig em Três Pontas, Varginha e Três Corações à nova subestação Varginha 4 (de propriedade da Empresa Mantiqueira Transmissora).

Neste portifólio de obras, já foi concluída a entrega do circuito duplo das linhas de distribuição ligando as subestações Três Corações 2 e Varginha 2 à nova subestação, bem como a recapacitação e modernização da linha de distribuição Três Corações 1 – Três Corações 2.



Além da alta relevância para o suprimento do sistema elétrico regional, o reforço e ampliação destas linhas de distribuição permitirão o crescimento do mercado de energia elétrica no Sul de Minas, beneficiando a população dos municípios de Alfenas, Boa Esperança, Cambuquira, Caxambu, Lambari, Machado, Nepomuceno e São Gonçalo do Sapucaí, além de Três Corações, Três Pontas e Varginha.



O presidente da companhia também anunciou que, para a região de Pouso Alegre e Machado, serão concluídas, até o final deste ano, as obras de ampliação das Subestações Pouso Alegre 2 e Machado 2, que vão contribuir para reforçar o sistema elétrico do Sul de Minas.

“Completando os investimentos na região, a Cemig vai instalar, até 2027, 16 novas subestações e realizar a modernização e digitalização de 29 subestações já instaladas. Esse conjunto de obras vai garantir mais energia para atender o crescimento contínuo do desenvolvimento econômico dos municípios e contribuir para a atração de novos investimentos e a geração de emprego e renda”, afirma Reynaldo Passanezi Filho.

Mercado Livre de Energia

Com foco em novos mercados, a Cemig, mais uma vez, sai na frente e lança o “Energia Livre Cemig”, um sistema de e-commerce inovador que oferece aos clientes de média tensão a possibilidade de simular e contratar energia renovável com desconto de até 35% na fatura mensal. A nova plataforma, que revoluciona o setor, foi planejada para tornar a jornada simples e ágil, possibilitando a contratação de energia de forma 100% digital em apenas três etapas: simulação, proposta e contratação.

A novidade atenderá clientes de todas as regiões do país, que desejam migrar para o chamado Mercado Livre de Energia – ambiente onde a Cemig é líder e referência no setor. Nessa modalidade, empresas têm liberdade para escolher de quem desejam comprar energia, com a vantagem de preços mais competitivos.

A ampliação atual do Mercado Livre de Energia é decorrente da Portaria 50/2022, do Ministério de Minas e Energia – MME. Essa Portaria definiu que, a partir de janeiro de 2024, todos os consumidores do Grupo A, ou seja, aqueles ligados em média ou alta tensão, estarão aptos à aquisição de energia elétrica no Ambiente de Contratação Livre – ACL, independentemente do volume de energia demandado.

Investimentos sociais e culturais



Entre 2018 e 2023, Varginha recebeu investimentos de R$ 2,4 milhões por meio do Programa de Eficiência Energética da Cemig, beneficiando escolas da rede pública, o Hospital Bom Pastor e famílias de baixa renda do município, com a substituição de lâmpadas, troca de equipamentos hospitalares e implantação de sistemas de aquecimento solar, dentre outras ações.



Desde 2020, foram destinados R$ 260 mil ao Fundo do Idoso, beneficiando projetos aprovados por meio de Chamada Pública da Cemig e voltados para a capacitação de recursos humanos e a manutenção do serviço de acolhimento em instituições de longa permanência de idosos (ILPIs) de Varginha.



No ano passado, foram destinados recursos para três instituições de Varginha beneficiárias do Fundo da Infância e da Adolescência (FIA), por meio do Programa AI6%.

A Cemig é a maior patrocinadora da cultura em Minas Gerais. Desta forma, a empresa destinou, desde o ano passado, mais de R$ 3 milhões a projetos culturais voltados ao público de Varginha e Sul de Minas.



Dentre os projetos patrocinados, destacam-se a turnê itinerante do Circo dos Sonhos, que inclui apresentações do espetáculo e a realização de oficinas de técnicas circenses totalmente gratuitas, e Mineiridades, que realiza oficinas de capacitação e formação audiovisual para jovens e adultos, também gratuitas.

