CEMEI em Varginha apresenta rachaduras e tem aulas suspensas

A Prefeitura Municipal de Varginha, vem a público esclarecer que nesta quinta-feira (06/03), a direção do Cemei Hortência Ferreira Corina, localizado na Rua Professora Helena Reis, nº 152, centro, ao chegar no estabelecimento no início da manhã, percebeu que o prédio apresentava trincas e algumas rachaduras na estrutura.

Diante dos fatos, o prefeito Leonardo Ciacci foi informado e, após falar com a Secretária Municipal de Educação, Juliana Mendonça, determinou, de imediato, a suspensão das aulas, requisitando às autoridades competentes (Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e engenheiros da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano), o deslocamento até o próprio público para que seja avaliada tecnicamente a estrutura, quais os riscos oferecidos e a(s) causa(s) para o ocorrido, tudo a embasar, mediante laudo a ser expedido, as providências técnicas e jurídicas a serem tomadas.

O Prefeito tranquiliza os pais e responsáveis, uma vez que o remanejamento dos alunos já está sendo providenciado para outro local, visando, principalmente, a segurança dos estudantes e da equipe escolar e, ainda, a fim de garantir que não haja qualquer prejuízo às atividades educacionais desenvolvidas pela Unidade de Ensino.

