CEFET-MG Varginha sediará a Copa Azimute Norte

Evento, que acolherá alunos, funcionários e moradores de Varginha e região e é uma oportunidade de promover a integração e difundir a prática da Orientação.

Foto: CEFET-MG

O CEFET-MG Campus Varginha está se preparando para receber um evento que promete desafiar tanto a comunidade interna e externa. Pela terceira vez o CEFET-MG Varginha sediará a Copa Azimute Norte, uma ação do Programa de Extensão Azimute Norte, que conta com o apoio da Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário. O evento, que acolherá alunos, funcionários e moradores de Varginha e região e é uma oportunidade de promover a integração e difundir a prática da Orientação.

A Orientação, também chamada de Corrida de Orientação, é um esporte que exige dos competidores não apenas preparo físico, mas também conhecimentos geográficos. Usando um mapa especialmente desenhado para a prova e uma bússola, os participantes devem encontrar pontos de controle espalhados pelo percurso no menor tempo possível. Ao contrário de corridas convencionais, o trajeto não é previamente conhecido pelos atletas, o que eleva a dificuldade e a emoção da competição. A estratégia na escolha do caminho é um dos grandes diferenciais da corrida de orientação, pois o atleta deve balancear velocidade e precisão.

A competição será realizada em dois locais, sendo no dia 30/11, sábado, Centro de Excelência em Cafeicultura (SENAR) e no dia 01/12, domingo, no CEFET-MG Campus Varginha. Os terrenos incluem espaços abertos, áreas arborizadas e construções que farão parte do trajeto, desafiando os competidores a lidar com diferentes tipos de terreno e obstáculos naturais e artificiais.

A Copa Azimute contará com diferentes categorias, permitindo a participação de atletas com níveis variados de experiência. Haverá categorias específicas para iniciantes, que estão aprendendo sobre a corrida de orientação, além de categorias mais avançadas, destinadas a aqueles que já têm experiência na modalidade. A expectativa é de que o evento atraia corredores da região e de todas as idades.

As inscrições para a Copa Azimute estão abertas tanto para a comunidade do campus quanto para o público externo, e podem ser feitas online através dos links que foram liberados pelos organizadores. A organização ressalta a importância de se inscrever com antecedência, para que com isso o evento ocorra de forma organizada.

A expectativa é de que a Copa Azimute se consolide como um evento marcante, dada a relevância que o esporte tem conquistado e o entusiasmo da comunidade. A organização espera receber 150 competidores, o que ajudará a dar visibilidade ao esporte e, quem sabe, criar adeptos para a modalidade.

A Copa Azimute é mais do que uma competição, é uma oportunidade de aprender, superar limites e compartilhar momentos de diversão e desafio. Todos estão convidados a participar e vivenciar essa nova aventura que mistura velocidade, inteligência e contato com a natureza. Que a competição comece!

Fonte: CEFET-MG