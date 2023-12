Cefet-MG: Varginha premia vencedores do Concurso Literário Oneyda Alvarenga – Diversidades em Pauta

O concurso recebeu produções de 19 cidades brasileiras, advindas de cinco estados

Foto: Fundação Cultural de Varginha

Na noite da última quarta-feira (29/11), o Cefet-MG – Unidade Varginha realizou a cerimônia de premiação dos vencedores do “Concurso Literário Oneyda Alvarenga – Diversidades em Pauta”. A iniciativa foi do projeto de extensão “Entre Cartas…Com Sua Comunidade”, referendada pela DEDC – Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário do Cefet-MG.

Além dos participantes e finalistas nas categorias carta e videopoema, o evento contou com a presença da comunidade interna do Cefet-Varginha, dentre colaboradores, discentes e servidores, bem como dos convidados da comunidade externa, e dos parceiros da E.E. Pedro de Alcântara, Fundação Cultural de Varginha, Biblioteca Municipal, Academia Varginhense de Letras, 41ª Superintendência Regional de Ensino e Secretaria Municipal de Educação.

O concurso recebeu produções de 19 cidades brasileiras, advindas de cinco estados, e a cerimônia foi transmitida pelo canal do YouTube do projeto (https://www.youtube.com/watch?v=i63nSOFOxX4). Dessa forma, os finalistas que não puderam estar presencialmente, puderam também acompanhar e participar dessa celebração, de modo online. Foi um momento de muita alegria e emoção em que cultura, educação, literatura e diversidades foram vivenciadas com estilo, importantes reflexões e arte!

Confira os vencedores:

Categoria carta:

• 1º lugar: Sabrina Aparecida Pereira

• 2º lugar: Luciane Madrid César

• 3º lugar: Jonas Loureiro

Menções honrosas: Rafaela Silveira e Maria do Carmo Pires

Categoria videopoema:

• 1º lugar: Júlia Avelino Pimenta

• 2º lugar: Paula Cristina Marinho de Almeida

• 3º lugar: Mike Ferreira

Menções honrosas: Letícia Correia e Sabrina Aparecida Pereira.

Todas as produções finalistas, de ambas categorias, farão parte da coletânea digital que está em edição, para que todos possam acessar e apreciar, na íntegra, as marcantes produções sobre diversidades.

A Profª. Drª. Edilaine Toledo, uma das coordenadoras do projeto, agradeceu durante a premiação a todos os setores da unidade Varginha que auxiliaram, prontamente, em cada etapa, bem como a toda comunidade externa e parcerias.

“Nosso muito obrigada também aos bolsistas do projeto Érica Pavan e Leandro Noronha, às comissões avaliadoras que dedicaram seus conhecimentos e profissionalismo no julgamento das produções e a todos os participantes e finalistas que fizeram do Concurso Literário Oneyda Alvarenga – Diversidades em Pauta mais um espaço de produção e divulgação da arte, literatura, cultura e educação de qualidade, proporcionado reflexões sobre temas necessários em nossa sociedade atual”, destacou Edilaine Toledo.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha