CDCA recebe visita do secretário de Desenvolvimento Econômico de Varginha

Foto: Prefeitura de Varginha

Representantes da Prefeitura de Varginha visitaram o Centro de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente (CDCA) – Unidade II-, localizada na Rua Londres, Vila Barcelona.

O secretário de Desenvolvimento Econômico Henrique Touguinha e o assessor de Inovação, Tecnologia e Apoio as Startups Diego Alexandre foram recebidos pela equipe do CDCA, presidente Fernanda Ortiz, gerente administrativo Paulo Sales, coordenadora da Unidade II Katia Damasceno, 2 º Secretário da Diretoria do CDCA Ricardo Takei e pela conselheira fiscal Maria das Graças Oliveira.

Foram apresentadas todas as atividades e abrangência realizadas pela Unidade II do CDCA, ressaltando que são desenvolvidas oficinas para crianças e adolescentes.

Para a presidente Fernanda, “foi uma oportunidade importante para estreitar ainda mais os laços entre a Entidade e o setor público, além de discutir a parceria para fortalecer o Projeto Jovem Aprendiz”.

A presença do Secretário Henrique Touguinha, acompanhado de outros membros chave do CDCA, demonstra um comprometimento em proporcionar oportunidades de desenvolvimento para crianças e adolescentes.

Fonte: Prefeitura de Varginha