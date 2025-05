CDCA forma nova turma e presta homenagem pelo Dia do Assistente Social

64 alunos do curso de Assistente Administrativo foram formados, além de uma homenagem especial pelo Dia do Assistente Social

Foto: Prefeitura de Varginha

Na noite da última quinta-feira, 14, o CDCA/PROPAC celebrou a formatura de 64 alunos do curso de Assistente Administrativo, promovendo a inserção desses jovens no mercado de trabalho. A cerimônia foi realizada na FADIVA e contou com a presença de autoridades locais, incluindo o Prefeito de Varginha, Leonardo Ciacci, o ex-prefeito Verdi Lúcio Melo, o Secretário de Habitação e Desenvolvimento, José Manoel, a Presidente do CDCA, Fernanda Modesto, e o representante do conselho e fiscal, Emerson Oliveira.

Durante a solenidade, a aluna Beatriz Goulart foi a oradora da turma. Representando os colegas, ela destacou os aprendizados e enalteceu cada momento vivido ao longo dos últimos três meses e meio de curso, emocionando os presentes com suas palavras.

Além da formatura, o evento marcou uma homenagem especial pelo Dia do Assistente Social. A unidade agradeceu o trabalho essencial de Vitor e Silvia, que, com dedicação e profissionalismo, apoiam diariamente o desenvolvimento dos jovens atendidos.

O evento também ressaltou a contribuição da equipe de instrutores e dos surdos Carlos, Pedro e Lucas, que enriqueceram as aulas com sua participação. Um agradecimento especial foi feito aos intérpretes Wesley e Célia, que garantiram a acessibilidade e inclusão durante a cerimônia.

A formatura e as homenagens reforçam o compromisso do CDCA/PROPAC em capacitar e valorizar as pessoas, promovendo um impacto positivo na comunidade. Parabéns aos formandos, à oradora Beatriz Goulart, aos homenageados e a todos os envolvidos nessa jornada de aprendizado e superação.

Fonte: Prefeitura de Varginha