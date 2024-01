CDCA de Varginha abre processo seletivo para vagas de instrutor, coordenador e assistente de coordenação

Edital está disponível no site www.cdcavarginha.org.br e na sede do CDCA.

O Centro de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente – CDCA, pessoa jurídica de direito privado, organização social sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob nº 19.127.760/0001-92, com sede na Rua da Maçonaria, nº 75, Bairro Vila Bueno, CEP: 37006-640, nesta cidade de Varginha – MG, torna público a abertura de Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de vagas em seu quadro de colaboradores, faz saber que estarão abertas as inscrições presenciais, durante o período de 25/01 a 31/01/2024, para profissionais interessados nos cargos de INSTRUTOR, COORDENADOR e ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO, mediante as condições estabelecidas no Edital 01/2024 disponível no site www.cdcavarginha.org.br e na sede do CDCA.

