CDCA abre curso de Assistente Administrativo

Redação CSul / Foto: Divulgação

Estão abertas as inscrições para o Curso de Assistente Administrativo do 2° semestre de 2022 do Programa Profissionalizante Adolescente Consciente (Propac). O processo seletivo 2022 será apenas para o turno vespertino.

O candidato deverá ter no mínimo 16 anos ou completar até 31 de dezembro.

Para adolescentes com 17 anos completos, vale ressaltar que o vínculo com a entidade será até os 18 anos.

Os interessados têm até o dia 10 para se inscrever. Acesse o site do CDCA https://www.cdcavarginha.org.br/ e preencha o formulário.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3690-2085.