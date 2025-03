CCCMG aposta na neutralização de carbono em seus eventos

Foto: CCCMG

A sustentabilidade tem sido um dos principais pilares do setor cafeeiro nos últimos anos, e o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais (CCCMG) está reforçando seu compromisso com o meio ambiente. Em 2024, a entidade neutralizou as emissões de carbono geradas em todas as suas atividades, fazendo o mesmo nos eventos Coffee Connect e Festa do Café, que tiveram todas as suas emissões de carbono compensadas, graças à parceria com a E2Carbon, garantindo que fossem neutros em carbono.

Mas por que isso é importante? Eventos geram deslocamentos, consumo de energia e produção de resíduos, contribuindo para a emissão de gases de efeito estufa. A neutralização de carbono busca equilibrar esse impacto por meio de projetos de compensação ambiental.

A equipe da E2Carbon explicou como funciona esse processo:

“Primeiramente, realizamos o inventário das emissões de gases de efeito estufa, considerando todas as fontes, como ar-condicionado, combustão móvel (deslocamento), consumo de energia elétrica e resíduos sólidos. Com esses dados, seguimos dois caminhos: buscamos oportunidades para reduzir as emissões — um processo chamado descarbonização — e compensamos o que não pode ser reduzido através da compra de créditos de carbono. No caso do CCCMG, optamos por créditos de carbono na cafeicultura, garantindo a certificação da neutralização das emissões dos eventos.”

A cafeicultura desempenha um papel essencial no sequestro de carbono da atmosfera. Os cafezais atuam como verdadeiros sumidouros de carbono, capturando CO₂ e armazenando-o no solo e na biomassa das plantas. Especialmente em sistemas agroflorestais, essa prática contribui para mitigar os impactos das mudanças climáticas – que vem afetando duramente os produtores nos últimos anos – e fortalecer a sustentabilidade do setor.

Com todo este trabalho, o CCCMG e a E2Carbon, em parceria, reafirmam seu compromisso com a sustentabilidade e responsabilidade ambiental do setor cafeeiro.

Fonte: CCCMG