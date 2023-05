CBMMG de Varginha atende ocorrência de capotamento e choque com objeto fixo na BR 491

A vitima do sexo masculino foi conduzida ao Hospital Bom Pastor pela equipe do resgate dos bombeiros.

Foto: CBMMG

O CBMMG de Varginha, foi acionado nesta quinta (11), as 06:31min, para atender uma ocorrência de capotamento, na BR 491, KM 239, próximo ao trevo do aeroporto de Varginha.

No local, a PMMG já realizava a sinalização e isolamento e havia uma vitima consciente e orientado, sentado na via de rolamento. Na verdade a ocorrência tratava-se de um choque com objeto fixo, poste caído na via, e uma caminhonete Fiat Strada.

Estava no veiculo, apenas o condutor/vitima. A vitima do sexo masculino, com 21 anos apresentava ferimentos leves e foi conduzida ao Hospital Bom Pastor pela equipe do resgate dos bombeiros. A PMMG permaneceu no local para as demais providências.

Fonte: CBMMG