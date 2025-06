Cavalos invadem Fazenda Experimental de Varginha

Após o recolhimento, os animais foram chipados pela médica veterinária da SEMEA, sendo em seguida transportados até o pasto municipal

Foto: GCMV

Na tarde desta terça-feira, (24/06), uma equipe da Guarda Civil Municipal de Varginha, do patrulhamento rural “Guardiões do Campo”, prestou apoio ao Setor de Bem Estar Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEA) na apreensão de alguns equinos.

De acordo com a Guarda Municipal, cerca de 11 cavalos invadiram as instalações da Fazenda Experimental da Fundação PROCAFÉ, onde segundo informações estavam causando prejuízos as mudas de café e plantas de estudo.

Após o recolhimento, os animais foram chipados pela médica veterinária da SEMEA, para posterior controle e identificação de propriedade, sendo em seguida transportados até o pasto municipal, onde ficarão até que o proprietário se apresente.

Fonte: GCMV