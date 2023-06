Casos de gripe e outros vírus têm maior incidência durante o inverno

Vírus sincicial respiratório é um dos mais suscetíveis entre crianças nesta época.

Redação CSul / Foto: CSul

Com a chegada do inverno é comum andar pela cidade e ouvir tosses, espirros e pessoas relatando problemas respiratórios. As mudanças climáticas podem aumentar a incidência de rinite alérgica, asma e outros.

As crianças estão mais suscetíveis aos casos como a síndrome respiratória aguda grave (SRAG), com isso o vírus é levado à outros grupos. Estes casos não são algo muito raros nesta época do ano, porém em 2023 as pessoas têm relatado alguns sintomas mais frequentemente.

Conforme a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a situação pode ser atribuída ao vírus sincicial respiratório (VSR), do gênero Pneumovirus, é um dos principais agentes de uma infecção aguda nas vias respiratórias, que pode afetar os brônquios e os pulmões

Ainda de acordo com a Fiocruz, os relatos podem estar associados em menor grau aos outros vírus. Uma alternativa para prevenir aos vírus diversos é se imunizar com a dose contra a Influenza.

Em Varginha, os populares podem encontrar as doses em 14 salas de vacinação. Podendo procurar pela imunização na Central de Vacinas, UBS Imaculada, PSF Centenário, PSF da Vargem, PSF Corcetti, UBS Santana, PSF Mont Serrat, UBS Barcelona, PSF Fátima 2, UBS Jardim Colonial, UBS Canaã, UBS Sion, PSF Jardim Aurea e o PSF Novo Tempo.