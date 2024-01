Caso ET de Varginha completa 28 anos com 1ª Feira Ufológica na cidade

Na época, a redação do CSul, por ter noticiado em primeira mão, foi alvo de várias ligações e procura por mais informações do fato.

Foto: Prefeitura de Varginha

Há 28 anos atrás, o Diário Correio do Sul noticiava em primeira mão, o suposto aparecimento do ET de Varginha. O acontecimento na época gerou grande burburinho na cidade. A história relatada, é que uma estranha criatura teria aparecido nas imediações do Parque Ozanan, no bairro Santana, no final da tarde de 20 de janeiro de 1996.

Na ocasião, a criatura teria sido presa com uma rede pelo Corpo de Bombeiros, acionado por uma mulher identificada apenas como Luiza. A mulher foi identificada ainda, como a mãe de Liliane de Fátima Silva de 17 anos, que teria encontrado a criatura, na companhia de suas duas amigas, ao retornarem do trabalho.

As meninas descreveram a criatura com três cornos na cabeça, o rosto enrugado, uma bolsa no ventre, escamas e pelos. Na época, a redação do CSul, por ter noticiado em primeira mão, foi alvo de várias ligações e procura por mais informações do fato.

O caso ainda se estendeu, após o relato de que a estranha criatura teria sido encaminhada ao Hospital Regional, mais precisamente à maternidade local. No hospital, a criatura teria sido retirada por uma equipe da ESA Escola de Sargentos das Armas, de Três Corações, quando os militares teriam encaminhado o suposto ET, para ser estudado no laboratório da Unicamp Universidade de Campinas-SP.

A cidade, que ficou em completa movimentação naquela época devido ao caso, teve um agravante no dia 15 de fevereiro do mesmo ano, com a morte do militar Marco Eli Sherese.

O boato que circulou na cidade durante anos, foi que o mesmo estaria envolvido na captura da criatura. Marco tinha 23 anos na época e fazia parte do Serviço de Inteligência da Polícia Militar P2, do 24º BPM de Varginha.

A descoberta de sua morte surgiu logo após as investigações a partir de fontes diversas. O militar que morreu de infecção generalizada, teria tido contato direto com a estranha criatura. Ao longo dos anos, o assunto foi tratado com cautela e cuidado pelos pesquisadores envolvidos.

A família do militar chegou a abrir na época, um inquérito na delegacia local para apurar eventuais responsabilidades médicas que teriam levado a morte do jovem. Após meses, a família afirmou que não sabia os motivos de seu óbito.

Já a Polícia Militar, antes mesmo da morte do jovem, no dia 03 de fevereiro, afirmava em nota oficial ao CSul, não ter qualquer envolvimento com a suposta captura da criatura. Um ano após o ocorrido, o laudo sobre a morte do militar foi divulgado, alegando infecção generalizada.

Segundo relatos, o mesmo teria ficado isolado no Hospital Bom Pastor, sem contato até mesmo com a família. Em seguida teria sido transferido para o Centro de Tratamento Intensivo CTI, do Hospital Regional, onde veio a falecer 26 dias após o suposto contato com a criatura. Mesmo após anos, muitas interrogações ainda giram entorno da morte do policial.

Um ano após o ocorrido, a Polícia Militar chegou a divulgar nota, esclarecendo que o oficial não estava trabalhando no dia do aparecimento da suposta criatura, o que chegou a ser negado pela família do oficial.

Hoje, a história do ET é conhecida por todo mundo. E Varginha, devido ao caso, ganhou holofotes de todo planeta. A cidade aproveita o caso, usando a imagem do ET em vários pontos do município.

Memorial do ET

O Memorial do ET foi inaugurado em novembro de 2022, e fica localizado em um ponto estratégico, de onde pode-se ver grande parte da cidade. A estrutura conta também com um planetário que exibirá filmes educativos e culturais.

Luzes coloridas, ET´s lúdicos e outras curiosidades que remetem à ufologia agradaram aos que compareceram ao local, de crianças a adultos, incluindo ufólogos.

O ufólogo Marcos Leal revelou que o caso da ufologia de Varginha o fascinou aos 11 anos. “Me inspirei em grandes ufólogos”, conta.

Na oportunidade ele ainda agradeceu “todas as testemunhas civis e militares que se envolveram com os fatos, Kátia Xavier, Valquíria e Da. Luiza Silva e todos que colaboraram com as informações, pois graças a elas que podemos estar aqui hoje; agradeço também aos ufólogos Ubirajara Franco Rodrigues, Vitório Pacaccini, João Marcelo Marques Rios e Giordano Mazutti que não puderam estar aqui; graças ao prefeito Vérdi e ao Barry podemos estar aqui hoje, pois acreditaram na nossa pesquisa”.

Carlos lembrou que “em 2006 nos reunimos para investigar novamente o caso e conheci o documentarista James Fox, que após saber das questões muito sérias resolveu fazer um documentário sobre o episódio de Varginha.

No dia 18 de outubro, o documentário “Moment of Contact” foi lançado nos Estados Unidos e a premier de lançamento ocorreu nesta terça-feira, em Nova Iorque.

A legenda do filme de 107 minutos chama o caso de “Roswell Brasil”. “Eu realmente acredito nessas pessoas”, afirma o autor do documentário James Fox.

Fonte: Redação CSul