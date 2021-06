Caso do ET de Varginha é tema de documentário americano

Produção do ufólogo James Fox deve ser disponibilizada em fevereiro de 2022.

O ET de Varginha voltou a ser destaque na mídia. A história, que é uma das mais populares do país, acaba de ganhar um documentário americano.

A suposta aparição da criatura alienígena em 1996 será divulgada no filme: “Varginha: The Roswell of Brazil“, em livre tradução Varginha: A Roswell do Brasil, local onde também foram supostamente registradas atividades alienígenas.

A produção é uma sequência do documentário “The Phenomenon (2020)” , do ufólogo James Fox.

O caso de Varginha será abordado pela perspectiva de moradores e das garotas que encontraram o ser descrito como “cabeçudo, pele oleosa e olhos vermelhos”, além do suposto Et de Varginha, serão abordados potenciais encontros extraterrestres com humanos.

Monumento da criatura em Varginha. Foto: Franciele Brígida

Em 1996, após o acontecimento, Varginha foi isolada por equipes militares e, como resposta, duas criaturas foram capturadas.

Na época, sob circunstâncias misteriosas, o policial militar local Marco Cherese faleceu, supostamente o homem teria manuseado uma das criaturas.

O documentário ainda apresenta entrevistas com testemunhas, especialistas e oficiais. A expectativa é que a produção seja disponibilizada nas plataformas digitais em fevereiro de 2022.