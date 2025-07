Carro colide com poste e deixa quatro feridos em Varginha

Após o impacto, o condutor do automóvel evadiu-se do local, deixando para trás quatro passageiros

Foto: Corpo de Bombeiros

Na madrugada deste sábado, 19 de julho de 2025, um acidente automobilístico foi registrado na rua Conceição do Rio Verde, no bairro Parque Osanã, em Varginha. Um veículo, com cinco ocupantes, colidiu contra um poste de energia elétrica.

Após o impacto, o condutor do automóvel evadiu-se do local, deixando para trás quatro passageiros — dois homens e duas mulheres — com idades entre 20 e 25 anos. As vítimas sofreram ferimentos leves e foram atendidas e transportadas pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Bom Pastor.

O Corpo de Bombeiros Militar compareceu prontamente ao local, realizando o isolamento da área, a prevenção de riscos de incêndio e acionando a CEMIG para os devidos reparos na rede elétrica danificada com a colisão.

As causas do acidente serão investigadas pelos órgãos competentes.

Fonte: Corpo de Bombeiros