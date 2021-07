Carro cai em lago de pesqueiro em Varginha; idosos são levados ao hospital

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo, um senhor de 62 anos, perdeu o controle do automóvel durante uma manobra e caiu com o carro na água.

Redação CSul/Foto: Corpo de Bombeiros

Um casal de idosos precisou ser levado ao hospital Bom Pastor, em Varginha após o carro em que eles estavam cair dentro de um lago em um pesqueiro na cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo, um senhor de 62 anos, perdeu o controle do automóvel durante uma manobra e caiu com o carro na água.

Além do condutor, a passageira de 62 anos, também caiu no lago. Ela, porém, teve uma para cardiorrespiratória e precisou receber atendimento de ressuscitação, que foi realizado por uma médica que estava no local.

Após a recuperação dos sinais vitais, o casal foi levado ao hospital.