Carreta pega fogo após acidente na MGC-491, entre Varginha e Paraguaçu

Redação CSul/Foto: Corpo de Bombeiros

Uma carreta pegou fogo parcialmente após um acidente na MGC-491, ente Varginha e Paraguaçu, nesta quinta-feira (3). O veículo, que transportava maquinários agrícolas, se chocou em um transformador de energia. Segundo os bombeiros, a batida aconteceu após um dos pneus estourar e motorista perder o controle da direção. Com o contato na fiação elétrica, parte da traseira da carreta pegou fogo.

Aos bombeiros, o condutor relatou que perdeu o controle de direção assim que um nos pneus estourou. Desta forma, ele colidiu em um transformador de energia à beira da pista.

Quando os militares chegaram no local se depararam com parte traseira da cabine do caminhão em chamas. O Corpo de Bombeiros permaneceu no trecho por quase três horas combatendo o incêndio.

O motorista do caminhão teve ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital de Paraguaçu pela equipe do Samu.

*Com informações: G1 Sul de Minas