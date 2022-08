Carreta-Escola é inaugurada hoje (15), em Varginha

Prefeito de Varginha e outras autoridades estarão presentes.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

Acontece nesta segunda-feira (15), às 14h a inauguração da carreta de cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).

A iniciativa parte de uma parceria entre a Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social e o Conselho da Criança e Adolescente e Conselho do Idoso, junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), serão ofertados 28 cursos de pré qualificação profissional.

A inauguração contará com a presença do prefeito Vérdi Melo, seu vice Leonardo Ciacci, do Secretário Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social, José Manoel Magalhães Ferreira e representantes do Senac.

A CARRETA-ESCOLA de informática estará na cidade no período de 15 de agosto a 25 de novembro, oferecendo cursos para jovens e adultos. A Carreta ficará estacionada no Terminal Rodoviário, localizado à Av. Benjamin Constant, 1000 – Jardim Petrópolis, Varginha.

Os interessados devem procurar as unidades dos CRAS para realizar a inscrição. Outras informações pelo telefone: 36902737. Outra CARRETA, desta vez de gastronomia, virá em fevereiro de 2023.