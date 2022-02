Carnaval: carnes apresentam variação de mais de 57% em Varginha

Restando poucos dias até o Carnaval, pesquisa do CSul aponta valores de algumas das principais carnes para churrasco. Asinha e Picanha têm maiores diferenças entre alimentos pesquisados.

Redação CSul: Franciele Brígida / Foto: Arquivo CSul

Com o Carnaval se aproximando, muitos já começam a se programar. É comum que nesta época do ano, hajam festas, viagens e reuniões familiares. Contudo, devido à pandemia da covid-19, o ponto facultativo que proporciona estes momentos não foi autorizado pela prefeitura de Varginha. Porém, o comércio no município não estará funcionando, assim como os bancos e repartições públicas estaduais.

Diante deste cenário, muitos ainda deverão celebrar, nos próximos dias, com um bom churrasco. Pensando nisso, o CSul realizou pesquisa de preços de algumas das principais carnes para churrasco. A pesquisa chegou a apontar até R$23,00 de diferença no valor da picanha, uma das peças mais procuradas pelos amantes de carne bovina.

Ainda conforme pesquisa feita pelo Csul, o quilo da picanha mais barata encontrada em Varginha é de R$59 e a mais cara R$82,99, diferença de 40%. Uma diferença de quase R$23. Outra peça bastante procurada pelos churrasqueiros é a panceta. Na cidade, o quilo mais barato da carne foi encontrado a R$20,90 e o mais caro a R$ 26,90. Diferença de aproximadamente 28,5%.

Já o contrafilé, outra peça importante na hora do churrasco, foi encontrado com valor médio de R$48. Carnes que também compõe o churrasco como as asinhas de frango e a linguiça, apresentaram uma variação nos preços. O quilo das asinhas de frango mais barato foi encontrado a R$ 13,90 e o mais caro R$21,90, ou seja, 57% de diferença.

Já o quilo da linguiça mais barato foi encontrado a R$20,90 e o mais caro R$22,90, diferença de R$2,00 ou 9,5%.

O CSul reforça, ainda, a importância de evitar aglomerações e respeitar todas as medidas impostas para a contenção do novo coronavírus.