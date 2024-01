Carnaval deve movimentar bares e restaurantes do Sul de Minas

Pesquisa da Abrasel aponta que 77% dos estabelecimentos abrirão durante a festa e esperam aumento de faturamento de 17% em relação a 2023.

Foto: Divulgação Abrasel

Uma pesquisa realizada pela Abrasel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, com empresários do setor no Sul de Minas, aponta que 77% dos estabelecimentos abrirão durante o Carnaval. Desses, 94% esperam ter aumento de faturamento, 4% devem faturar o mesmo e apenas 2% avaliam faturar menos do que o Carnaval passado. A média esperada de aumento em relação a 2023 é de 17%. Em relação a um fim de semana normal, o aumento esperado é de 22% em média.

Para o presidente da Abrasel e da Associação Comercial de Varginha, André Yuki, a expectativa é positiva. “A região conta com diversas cidades que são conhecidas por suas festividades carnavalescas animadas e tradicionais que contam com desfiles, blocos de rua, shows, bailes e muita animação. Já para os turistas que querem fugir das grandes aglomerações populares, procuram opções tranquilas e familiares, para aproveitar as belezas naturais da região, como cachoeiras, trilhas, montanhas e o Lago de Furnas, todas com paisagens deslumbrantes que são os destinos das pessoas que querem se desligar do agito”, afirma.

O levantamento também apontou que 33% dos estabelecimentos que vão abrir no carnaval dizem que a data é extremamente importante/muito importante no faturamento. Para 24% é mais ou menos importante, para 25% é pouco importante e 18% dizem que impacto não é importante.

Em relação aos resultados de dezembro de 2023, a pesquisa mostrou que 8% dos estabelecimentos tiveram prejuízo, 38% ficaram em equilíbrio e 54% tiveram lucro. O endividamento também foi apontado como um problema para o setor, com 32% das empresas tendo dívidas em atraso. Dessas, 71% devem impostos federais, 52% impostos estaduais, 43% empréstimos bancários, 28% encargos trabalhistas e previdenciários, 24% serviços públicos (água, gás, energia elétrica), 23% taxas municipais, 14% devem a fornecedores de insumos e 14% estão com o aluguel atrasado.

Fonte: ASCOM / ACIV