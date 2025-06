Capoeiristas de Varginha representam a cidade em campeonato na Europa

Capoeiristas de Varginha levam a arte da capoeira para a Europa e agora representam a cidade no maior campeonato do mundo

Foto: Fundação Cultural de Varginha

Os capoeiristas da Casa da Capoeira – unidade Varginha seguem ampliando as fronteiras da arte e da cultura brasileira. No início de junho, Osvaldo Henrique (Mestrando Pé de Vento), João Neto (Instrutor Red Bull) e Luís Gustavo (Instrutor Panga) embarcaram em um tour internacional pela Europa, levando a capoeira de Varginha para quatro países: Portugal, França, Alemanha e Polônia.

Durante a viagem, os atletas ministraram oficinas, participaram de workshops e realizaram atividades com grupos locais, fortalecendo laços culturais e promovendo intercâmbio com capoeiristas de diversos países. A turnê abriu novas possibilidades de parcerias e projetos futuros no exterior. O trio retornou a Varginha nesta segunda-feira, 23 de junho, mas a agenda apertada não permitiu descanso.

Já nesta quinta (26/06), eles embarcaram rumo a Brasília, onde os instrutores Red Bull e Panga participam do Volta ao Mundo Bambas (VMB), considerado o maior campeonato de capoeira do mundo.

Luís Gustavo disputará a seletiva da categoria Absoluto nesta quinta, buscando uma vaga no palco principal da competição, que acontece no sábado. João Neto, o Red Bull, já tem presença confirmada na luta casada da categoria Pesado, que será realizada no palco principal no sábado, 28.

A dupla será acompanhada por Osvaldo Henrique (Pé de Vento), que atua como técnico e treinador, e por Thaynara Macedo (Graduada Tana), responsável pela assessoria de imagens e apoio técnico.

Desde o dia 23 de novembro de 2022, a Capoeira é considerada Patrimônio Cultural Imaterial de Varginha, por meio da aprovação do Processo de Registro “Capoeira de Varginha – Rodas, Grupos e Mestres” pelo Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Cultural (Codepac).

A Casa da Capoeira, que conta com o apoio da Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, Secretaria de Esporte e Lazer e Secretaria Municipal de Turismo e Comércio, é uma entidade reconhecida por seu trabalho na valorização da capoeira como expressão cultural, esportiva e de inclusão social. Os atletas têm representado Varginha em eventos nacionais e internacionais, levando consigo a força da cultura popular brasileira e o nome da cidade para o mundo.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha