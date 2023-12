Capacitação continuada de gestores do INPREV

O 1º encontro previdenciário realizado pelo LavrasPrev contou com a participação de representantes de RPPS de 30 cidades de Minas Gerais

Entre os dias 06 a 08 de dezembro de 2023, o INPREV – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha participou do 1º Encontro Previdenciário de Lavras e do curso COMPREV na prática.

O 1º encontro previdenciário realizado pelo LavrasPrev contou com a participação de representantes de RPPS de 30 cidades de Minas Gerais e com palestras de diversos temas de grande relevância para os institutos, entre outros:

Reforma da Previdência e a PEC 38 – Dr. Diego Leonel;

A importância da boa gestão previdenciária – Dr. Reges Moisés; Aposentadoria/Conversão – Dr. Nazário Nicolau;

Resiliência Financeira de RPPS, usando a habilidade para superar adversidades – Dra. Diana Vaz de Lima;

Acúmulo de pensão – art. 24 da EC 103/2019 – Dr. Bruno Martins.

A AMIPREM – Associação Mineira dos Institutos de Previdência Municipais e Estadual realizou o curso COMPREV na Prática, ministrado por Leonardo Motta e Mário Carneiro, na cidade de Belo Horizonte.

Participaram das capacitações:

Membros do Conselho Deliberativo

Angélica Aparecida Lima

Edson Crepaldi Retori

Julio Cesar Resende Angelo

Membros do Conselho Fiscal

Estefânia Mesquita da Silva Rodrigues

Jucimara de Paula Gregório

Diretoria Executiva

Ana Paula de Oliveira Amorim

Corpo Técnico

Fernando Rangel Luiz

Gustavo Barros de Figueiredo

