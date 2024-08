Candidatos ao Conselho Municipal de Incentivo à Cultura

A votação será realizada no dia 04 de setembro, das 10h às 16h, presencialmente, na sede da Fundação Cultural

Foto: Fundação Cultural de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, promoverá a eleição de 04 (quatro) representantes de entidades, organizações e grupos privados da área cultural, para compor o Conselho Municipal de Incentivo à Cultura. Os conselheiros ficarão incumbidos do exame e da proposta de enquadramento dos projetos culturais apresentados via Lei Municipal de Incentivo à Cultura e não poderão apresentar projetos nos editais referentes à mesma.

A votação será realizada no dia 04 de setembro de 2024 (quarta-feira), das 10h às 16h, presencialmente, na sede da Fundação Cultural (Praça Matheus Tavares, 121 – Centro). Poderão votar pessoas pertencentes ao setor artístico e cultural do município, que integram o Cadastro Municipal de Cultura (consulte aqui se você está cadastrado). Caso não haja o cadastro, o interessado deverá levar no dia da votação documentos que comprovem a atuação no setor cultural. Em ambos os casos, os eleitores devem apresentar um documento de identidade com foto.

Confira o perfil dos candidatos:

Fátima Custódio Agnelo da Costa. Atriz, Cantora, Contadora de Histórias, Figurista, Cenógrafa, e Coordenadora de Concursos de Beleza. Participou de vários espetáculos infantis no Museu Municipal de Varginha e Escolas Públicas.

Maria Aparecida Oliveira, escritora desde aos 12 anos, atriz, poeta, roteirista, artista plástica e fotografa. Possui dois livros: Lançou seus livros: “Eu Te Amo” e Sophia A Filha do Rei.

Participou do 7º Festival de Poesia de Poesia Falada de Varginha em 2011, 2012 e 2014. Premiada como Melhor Autora e Intérprete em 2014 pela OBRA “O Diálogo da Morte”.

Atriz de diversos espetáculos infantis. Atualmente Bacharelando em Artes Visuais.

Maria Bernadete Alegro da Ponte é Artesã e presidente e artesã da Associação Mineira de Artes e Artesanato (AMINART). Artesã filiada à Feira Permanente de Artes e Fundação Cultural de Varginha desde 20/07/2002. 21 anos dedicados ao artesanato de Varginha. Participou de vários cursos, congressos, palestras e exposições. Expõe seus trabalhos nas feiras “Feira de Maio de Artesanato e Feira Natalina de Artesanato” ambas realizadas na Praça do ET e Praça Getúlio Vargas.

Thiago José de Oliveira conta com mais de 30 anos dedicados à música, em construiu uma trajetória marcada pela paixão e pela tradição. A jornada teve início na Banda Marcial de Varginha, aprendeu a importância da disciplina e do trabalho em equipe. Desde os 2 anos de idade participa das Companhias de Reis. Atualmente, como produtor cultural e líder do próprio grupo de Folia de Reis. A experiência permite atuar em diversas áreas da produção musical, desde a concepção de projetos até a realização de eventos.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha