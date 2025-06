Canaã recebe Mutirão da Dengue na próxima semana

Os moradores devem deixar tudo que é inservível na calçada antes das 7h da manhã.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Vigilância Ambiental, informa que o Mutirão da Dengue da próxima semana será realizado no bairro Canaã, a partir da quarta-feira, 02.

Os moradores devem deixar tudo que é inservível na calçada antes das 7h da manhã. Materiais inservíveis como móveis velhos, latas, plásticos, pneus, objetos que possam acumular água, dentre outros devem ser colocados na calçada, na quarta-feira para serem recolhidos pelas equipes da Prefeitura.

A encarregada do Setor de Vigilância Ambiental, Vânia Aparecida Silvério Nobre avisa que NÃO serão recolhidos pela equipe dos caminhões galhos de árvores e entulhos de construção. Esse mutirão de limpeza é uma das ações realizadas ininterruptamente pela Prefeitura de Varginha dentro do planejamento de evitar a dengue no município.

De acordo com o Ministério da Saúde, três em cada quatro focos do mosquito estão dentro da casa dos brasileiros. Assim, a Prefeitura de Varginha alerta os moradores para que eliminem os recipientes que possam se tornar habitat dos mosquitos transmissores de doenças.

Denúncias de casos que comprometam a saúde pública podem ser feitas para o Setor de Vigilância Ambiental (35) 3690-2230 (que também é WhatsApp) ou pelo e-mail denguedenuncias@varginha.mg.gov.br.

Fonte: Prefeitura de Varginha