Campos Elíseos recebe limpeza urbana; Mutirão da Dengue não acontece na próxima semana

Redação Csul / Fonte e foto: Prefeitura de Varginha.

Equipes da Prefeitura de Varginha seguem empenhadas em executar serviços de limpeza urbana e manutenção asfáltica, em diversos pontos do município.

Nesta quarta-feira (20), foram contemplados com serviços de capina e poda, os seguintes locais: Mont Serrat, Av. Princesa do Sul, Santa Luíza, Av. Otávio Marques de Paiva, Av. Celina Ottoni, Quadra do Sion, Mina do Campos Elíseos e Aeroporto.

Outros locais foram contemplados com serviços de manutenção asfáltica, Rio Verde, Belo Horizonte, Corcetti, Campos Elíseos, Vila Mendes e Av. Justiniano de Paiva (Bairro São Geraldo).

Mutirão da dengue

Nesta semana não será realizado o Mutirão da Dengue, devido ao feriado. Conforme a Prefeitura de Varginha, na próxima semana também não será realizado a ação.

Já que na segunda, terça e quarta-feira será realizada a pesquisa do Levantamento Rápido de Índices para Aedes Aegypti (LIRAa), que consiste em um método simplificado para obtenção rápida de indicadores entomológico e permite conhecer a distribuição do vetor Aedes Aegypti.