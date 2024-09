Campeonato Brasileiro de Cup Tasters acontece no Coffee Connect em Varginha

O Campeonato de Cup Tasters testa a habilidade dos participantes em identificar, apenas com o paladar, qual entre três xícaras de café é diferente.

Foto: Divulgação

O Coffee Connect será o palco da final brasileira do Campeonato de Cup Tasters. O evento acontece nos dias 27, 28 e 29 novembro, prometendo uma competição emocionante entre os degustadores de todo Brasil. Este desafio vai definir quem representará o Brasil na etapa mundial da competição que acontecerá em Geneva, Switzerland.

O Campeonato de Cup Tasters testa a habilidade dos participantes em identificar, apenas com o paladar, qual entre três xícaras de café é diferente. A competição exige não só um paladar extremamente apurado, mas também rapidez e precisão na tomada de decisões.

Cada desafio, conhecido como triangulação, apresenta três xícaras, sendo que uma delas se distingue das demais. Os competidores devem provar pelo menos duas xícaras para identificar a diferença.

A competição deste ano será ainda mais especial com a presença de Dionatan Almeida, campeão mundial de Cup Tasters 2023 realizado em Chicago nos Estados Unidos. Almeida, que estabeleceu um recorde ao identificar corretamente oito xícaras em apenas 2 minutos e 13 segundos, estará no evento para compartilhar suas experiências e conhecimento com os participantes e o público.

Não perca a chance de acompanhar este evento empolgante e ver de perto quem será o próximo representante brasileiro no Campeonato Mundial de Cup Tasters.

Fonte: CCCMG