Campeonato Brasileiro de Blends de Café começa nesta sexta em Varginha

Visitantes poderão realizar mini concurso de preparação de drink de café

Foto: Divulgação

A próxima etapa do Campeonato Brasileiro de Blends de Café, realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), acontecerá no Via Café Shopping Center, em Varginha (MG), nos dias 30 e 31 de agosto.

Os competidores participarão de um workshop sobre o Protocolo Brasileiro de Avaliação Sensorial de Cafés Torrados para entender como o mesmo funciona. Em seguida, ocorrerá um sorteio que definirá a ordem e os estilos que cada participante irá utilizar para preparar o seu blend de café. No primeiro dia, será realizada a etapa classificatória, onde os 16 competidores serão divididos em grupos de quatro. Ao final do dia, os oito melhores classificados, dois de cada grupo, irão avançar para a próxima fase.

No dia 31, ocorrerão as quartas de finais, e, após, serão selecionados quatro competidores para avançarem às semifinais, fase responsável por definir quais deles irão chegar até a grande final. O público presente poderá votar no café que ele acha que vai ganhar e, caso acerte, participará de um sorteio cujo prêmio é um brinde exclusivo. O encerramento do campeonato ocorrerá em novembro, também em Minas Gerais, em local a ser definido.

Experiência ABIC levará conhecimento ao público

Durante a competição, a Associação também irá realizar a Experiência ABIC, ação cujo objetivo é levar conhecimento sobre café para o público. Serão abordados assuntos como as espécies de café, as diferenças entre o arábica e o canéfora, a moagem e os tipos de torra.

Haverá, ainda, uma gincana onde os visitantes terão que acertar qual é o estilo de café através do aroma e da degustação. Na parte da tarde, o público poderá participar de um happy hour cafeinado e provar caipirinha com café. No dia 30, quem estiver acompanhado o campeonato terá a chance de se inscrever em um mini concurso de preparação de drinques de café, que acontecerá no dia 31. Ao todo, serão seis vagas.

Campeonato de Blends de Café: pioneirismo e valorização dos profissionais

“O campeonato busca impulsionar e fomentar o conhecimento em torno da criação de blends de café, um saber essencial para o trabalho de pequenas a grandes torrefações do país, que necessitam dominar o tema para reproduzir, no produto final, a mesma qualidade e sabor de maneira consistente, assim como testar e explorar sabores e receitas na elaboração de novos produtos. Combinar cafés com características diferentes requer ciência, paixão e criatividade”, destaca Mônica Pinto, Gerente de Marketing da ABIC.

Aline Marotti, Coordenadora de Qualidade da ABIC, ressalta que a iniciativa tem como objetivo, ainda, valorizar as atividades dos profissionais classificadores, degustadores e mestres de torra autores de blends que encantam os consumidores de café.

Fonte: Revista Cafeicultura