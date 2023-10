Campanha Nacional de Multivacinação para Crianças e Adolescentes, em Varginha

Mantenha seu cartão de vacinas atualizado e de todos os familiares, prevenir é o melhor remédio.

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Varginha, através da Secretaria Municipal de Saúde, comunica que dará início a Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos. No estado de Minas Gerais essa ação está prevista para o período de 21/10 à 04/11, sendo o dia D no sábado 28 de Outubro.

Para ampliar o acesso aos imunizantes, com o intuito de proteger nossas crianças e adolescentes, a estratégia acontece em todas as salas de vacina do município, inclusive a partir de segunda-feira (23/10) o PSF da Vila Mendes inicia os atendimentos na sala de vacina diariamente no horário de 8h às 11h.

As ações serão realizadas também na Zona Rural conforme cronograma abaixo:

💉 24/10 – PSF do Pinhal

💉 26/10 – PSF Ribeirão Santana

💉 31/10 – PSF dos Martins

💉 07/11 – PSF Cachoeira

💉 09/11 – PSF Vista Alegre

Publico Alvo: Crianças e adolescentes na faixa etária de 0 à menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) .

Mantenha seu cartão de vacinas atualizado e de todos os familiares, prevenir é o melhor remédio.

Fonte: Prefeitura de Varginha