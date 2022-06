Campanha dos namorados é realizada até dia 12 de junho, no Via Café Garden Shopping 

É realizada até o dia 12 de junho, a campanha dos namorados Amor & Encontros do Via Café Garden Shopping.

Para celebrar o Dia dos Namorados, a ação interativa tem o objetivo de valorizar os momentos vividos a dois, tendo o centro de convivências como ponto de encontro do casal.

“O Via Café é ponto de encontro de casais de todas idades. Diariamente, recebemos adolescentes, adultos e até pessoas da melhor idade, quem vêm ao empreendimento para terem seus encontros românticos no cinema, em nossos restaurantes ou, até mesmo, nas atrações. Por isso, nesse Dia dos Namorados queremos valorizar ainda mais os momentos vividos aqui, proporcionando boas experiências”, avalia a gestora de Marketing do shopping, Etienne Bandeira.

Para tornar a experiência memorável, até 12/06, um espaço romântico e instagramável está montado no mall, ao lado do Restaurante Cactos. Decorado especialmente para a data, a ideia é que os casais possam desfrutar da área e tirar muitas fotos.

No Dia dos Namorados, o clima de amor transbordará pelo shopping e uma decoração temática e romântica irá compor a Praça de Alimentação. Nos dias 11 e 12 de junho, para deixar o clima ainda mais romântico, haverá apresentações musicais especiais, também, na Praça de Alimentação. O cantor, Leandro Ferreira e a dupla, Nanda e Júlio, serão os responsáveis pelos shows intimistas.

Expectativas de boas vendas

Uma pesquisa divulgada recentemente pela empresa NielsenIQ, aponta que, em 2022, os brasileiros pretendem investir mais no presente dos namorados, do que no ano passado. A expectativa é um aumento de 74% no valor gasto com os presentes, nesse ano, em relação a 2021. A pesquisa também aponta que vestuários e produtos de estética serão os presentes mais frequentes neste Dia dos Namorados.

Sobre o Via Café Garden Shopping

Estrategicamente localizado às margens da BR 491 e Avenida Castelo Branco, o Via Café Garden Shopping proporciona acesso facilitado tanto de quem está em Varginha, quanto para os visitantes das cidades da região. O Via Café Garden Shopping possui quatro lojas âncoras (Havan, Renner, Riachuelo e Lojas Americanas), academia, boliche, hipermercado, área de lazer completa, quatro salas de cinema com tecnologia 3D, quatro restaurantes no acesso principal e lojas de serviço. A praça de alimentação oferece diversas opções de fast-food.

Fonte e foto: Via Café Garden Shopping