Campanha de Dia dos Pais tem início hoje, no Via Café Shopping Center

Todo cliente que realizar compras a partir de R$ 300,00 nas lojas do empreendimento, ganha uma cerveja pilsen alusiva à campanha.

O Dia dos Pais é uma data para homenagear aquele que é sinônimo de porto seguro em toda vida. A figura que nos auxiliou nos primeiros passos e que, mesmo na vida adulta, nos guia no dia a dia. Por isso, de 1º a 11 de agosto, o Via Café Shopping Center promove a campanha “Um brinde ao meu pai”.

E como em datas anteriores, o objetivo da ação é oferecer benefícios imediatos ao público, por meio da ação comprou ganhou. Para participar é simples: todo cliente que realizar compras a partir de R$ 300,00 nas lojas do empreendimento, ganha uma cerveja pilsen alusiva à campanha.

Para ter direito ao brinde, é necessário apresentar no balcão de trocas, cupons fiscais que somem o valor citado dentro do prazo da promoção. Vale lembrar que o presente é vinculado ao CPF, limitando-se a uma unidade por pessoa e que a promoção é válida enquanto durarem os estoques. As notas podem ser apresentadas diariamente, no horário de funcionamento do centro de convivências.

Dia dos Pais 2024

O Dia dos Pais é a quarta data comemorativa mais importante em movimentação financeira do calendário do varejo brasileiro. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o volume de vendas para o Dia dos Pais de 2024 deverá alcançar R$ 7,7 bilhões. Se confirmada, a projeção representaria um avanço de 4,7% em relação a 2023.

De acordo com a estimativa da CNC, itens de vestuário, perfumaria e cosméticos e de utilidades domésticas e eletroeletrônicos devem ser os mais procurados pelos filhos na hora de presentear os pais. Somados, esses três segmentos devem responder por quase 75% das vendas totais no varejo com a data deste ano.

