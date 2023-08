Campanha de Dia dos Pais do Via Café Shopping Center tem prêmio inédito

Segundo a pesquisa, 68% dos consumidores pretendem comprar presentes na data este ano e destes, 36% pretendem gastar mais do que em 2022.

Foto: Via Café Shopping Center / Divulgação

Uma das datas mais importantes para o varejo brasileiro se aproxima: o Dia dos Pais, que em 2023, será celebrada em 13 de agosto. E para comemorar a data, o Via Café Shopping Center promove a campanha: Cruzeiro dos Sonhos.

Para participar da campanha é bem simples: a cada R$ 300 em compras nas lojas do empreendimento, o cliente recebe um cupom para concorrer a um cruzeiro marítimo com um acompanhante e tudo incluso para o Nordeste brasileiro. O sorteio será realizado dia 16 de agosto, às 15h, nas dependências do Via Café Shopping Center.

Para participar do sorteio, é necessário apresentar no balcão de trocas, localizado em frente ao Cinemark, cupons fiscais que somem o valor citado dentro do prazo da promoção (de 31/07 a 13/08). As notas fiscais cadastradas de segunda a quinta-feira valem cupom em dobro. O regulamento completo da promoção pode ser conferido aqui.

“A relação de pai e filho é importante em todas as famílias e para que ela se torne cada vez mais sólida, é essencial criar momentos de felicidade e memórias afetivas. E esta é a proposta do Via Café Shopping Center ao oferecer ao seu público esse prêmio inédito. Com essa viagem, queremos promover experiências únicas e alegres em família”, avalia a coordenadora de Marketing, Priscila Pompeu.

Vendas em alta

Celebrada no segundo domingo de agosto, o Dia dos Pais deve movimentar R$26,94 bilhões no comércio em 2023, de acordo com o levantamento feito recentemente pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e o SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito), em parceria com a Offerwise Pesquisas. Segundo a pesquisa, 68% dos consumidores pretendem comprar presentes na data este ano e destes, 36% pretendem gastar mais do que em 2022.

Neste ano, as roupas correspondem à maior parte das intenções de compra para a data (52%), seguidas de perfumes e cosméticos (34%), calçados (34%) e acessórios (24%), como meias, cinto, óculos, carteira e relógio. A grande maioria dos consumidores (76%) pretende pagar o presente à vista, principalmente no PIX (30%) e no dinheiro (24%). Por outro lado, 37% têm intenção de pagar parcelado, com destaque para o cartão de crédito (33%).

Fonte: Luciana Trindade