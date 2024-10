Caminhão tem problemas mecânicos no Centro de Varginha

Durante a retirada do caminhão, para maior segurança, foi necessária a intervenção no trânsito para que o veículo pudesse ser guinchado e arrastado na contramão da direção.

Foto: GCMV

Na quarta-feira da última semana, equipes da Guarda Civil Municipal de Varginha foram acionadas para prestar apoio na retirada de um caminhão que apresentou problemas mecânicos ao tentar subir a Rua Professora Helena Reis, no Centro de Varginha, e acabou interrompendo o trânsito.

Os Guardas Municipais, com o apoio do moto patrulhamento, interditaram e desviaram o trânsito nas proximidades do local, sendo necessário acionar o suporte de um auto socorro específico para o caso, comparecendo o Auto Socorro Oliver.

Durante a retirada do caminhão, para maior segurança, foi necessária a intervenção no trânsito para que o veículo pudesse ser guinchado e arrastado na contramão da direção. O trânsito foi liberado logo em seguida.

Fonte: GCMV