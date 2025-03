Caminhão fica preso em teto de posto de combustível no Centro de Varginha

Os Guardas Municipais sinalizaram o local, controlaram o trânsito e auxiliaram o condutor a retirar o veículo, sendo assim registrada a autuação de trânsito pertinente.

Foto: GCMV

Na manhã desta quarta-feira, 19/03, uma equipe da Guarda Civil Municipal de Varginha que realizava o deslocamento sentido bairro centro deparou com um caminhão baú obstruindo a via no cruzamento da Avenida Major Venâncio com a Rua Professora Helena Reis, sendo que sua carroceria se encontrava agarrada no teto do posto de combustível instalado no local.

O condutor subiu a citada rua ao seguir o Sistema de Posicionamento Global (GPS) e não se atentou para a placa de sinalização de proibição de tráfego de caminhões, chegando ao final da subida não conseguiu terminar a conversão para adentrar na Praça Getúlio Vargas, ficando a traseira do baú do veículo, agarrada no teto metálico do posto de combustível, causando danos a estrutura.

Fonte: GCMV