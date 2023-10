Caminhada Salve o Enrico será realizada neste sábado

Na manhã do próximo sábado (04/11), será realizada uma caminhada em prol da vida do menino Enrico e de todas as crianças portadoras da Distrofia Muscular de DUCHENNE no país.

A concentração para a caminhada será às 8h30 do próximo sábado (04), na Praça da Cemig, em Varginha (Praça Dalva Paiva Ribeiro 250 – Vila Paiva).

Serão vendidas camisetas da campanha “SALVE O ENRICO” e toda venda será revertida para a campanha. Venha vestido (a) de verde, representando a cor da DUCHENNE E DA ESPERANÇA.

Vamos deixar as ruas de Varginha cheias de esperança, espalhando o verde.

Estamos aqui para unir forças pelo Enrico e, com a colaboração de todos, ele vencerá essa batalha.

Apoie essa causa pelo Enrico e por todas as crianças que precisam deste tratamento!

Faça sua doação para Salve o Enrico, através da Chave pix: salveoenrico@gmail.com

Em nome de Marina Mesquita Geraldeli Carvalho,

agencia 0500

conta 026838915-7 Banco Iti (Itaú)

(Mãe do Enrico)