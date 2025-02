Câmara nas Empresas visita Via Café Shopping

Nesta segunda-feira (17), os vereadores de Varginha participaram de mais uma edição do Câmara nas Empresas. A visita, desta vez, foi no Via Café Shopping, empresa instalada na cidade desde abril de 2016 e que, atualmente, conta com mais de mil funcionários diretos e cerca de três mil funcionários indiretos.

Durante a visita, os vereadores presentes: Pastor Faustinho, Ana Rios, Alexandre Prado, Bruno Leandro e Davi Martins conheceram toda a estrutura do Shopping e assistiram a uma apresentação que abordou um panorama do referido setor em todo o país. “Para nós aqui do shopping é uma honra receber os vereadores e poder explicar como a gente gera receita e atraímos o público da região para a nossa cidade. Colocamos o shopping à disposição para, junto com a Câmara, trabalhar em prol da população”, destacou Leonardo Andrade, gerente do Via Café.

O vereador Pastor Faustinho, vice-presidente da Câmara, agradeceu à recepção e elogiou muito a iniciativa do Via Café. “Estamos aqui hoje e recebemos informações muito importantes sobre a atuação desta grande empresa na nossa cidade. São milhares de empregos gerados, uma enorme arrecadação para o Município e temos, ainda, a oportunidade de ser referência e acolhida para moradores de muitas cidades da região. O Shopping de Varginha é uma vitrine para a nossa cidade e no que depender da Câmara, estamos de portas abertas para fortalecer essa parceria e fazer com que se expanda ainda mais a sua atuação”, destacou.

Dentre os pontos abordados durante a reunião estão o apoio da Câmara para a divulgação das vagas de emprego geradas e auxílio na captação e capacitação de mão de obra. Também foram discutidas ações para melhorar ainda mais a experiência do cliente no local e ampliação das vagas no mercado de trabalho.

