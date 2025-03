Câmara Municipal realiza palestra em homenagem ao Mês da Mulher

A ação conta, ainda, com a parceria da Aciv Mulher e da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB Varginha.

Foto: Câmara Municipal de Varginha

A Câmara Municipal de Varginha, por meio da Escola do Legislativo, promove na próxima quinta-feira (13) uma palestra especial em homenagem ao Mês da Mulher. O evento, que é aberto ao público, começa às 19h, no Plenário da Câmara.

Com o tema “Mulher em Equilíbrio”, a palestra será ministrada pela psicóloga Tanit Miranda, que também é graduada em Pedagogia e Direito, especialista em Terapia Familiar, Psicopedagogia e Reprocessamento de Traumas e mestre em Gestão, Planejamento e Ensino.

“Esse evento faz parte do projeto Câmara Mulher, que tem como objetivo incentivar o protagonismo feminino na sociedade, promovendo debates, capacitações e ações voltadas ao fortalecimento e à participação ativa das mulheres na vida pública”, explica a vereadora Ana Rios, presidente da Escola do Legislativo da Câmara de Varginha.

As pessoas interessadas em participar, basta comparecer na Câmara de Varginha no dia da palestra e fazer sua inscrição no local. O evento também será transmitido, ao vivo, pelos canais de comunicação da Câmara no Youtube e no Facebook.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha