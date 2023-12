Câmara Municipal de Varginha concede título de cidadania ao 2° Sargento da PM

“Título de Cidadania Honorária Varginhense” foi entregue ao 2° Sargento da PM, Sr. José de Assis Pereira, pelos relevantes trabalhos realizados no município

Foto: Câmara Municipal de Varginha

Na noite da última terça-feira (28) a Câmara Municipal de Varginha realizou a entrega do “Título de Cidadania Honorária Varginhense” ao 2° Sargento da PM, Sr. José de Assis Pereira, pelos relevantes trabalhos realizados no município. A entrega da honraria foi realizada pelo vereador e propositor, Alberto Dias Valério – Cabo Valério. Além do propositor, os vereadores Dudu Ottoni, Joãozinho Enfermeiro e Dr. Guedes também estavam presentes.

“Essa comenda que nós oferecemos aqui é mais para simbolizar o quão o estudo é importante. Você veio para Varginha, estudou, trabalhou e atuou nas mais diversas áreas e, se hoje a Polícia Militar de Meio Ambiente apresenta tecnologia e um know how técnico de boletins de ocorrência – em parceria com o ministério público – esse trabalho foi desencadeado aqui em Varginha, com sua ajuda e de muitos outros. Sinto-me orgulhoso, junto dos meus colegas, em lhe conceder este título. Você é um exemplo para seus filhos e um exemplo de cidadão varginhense”, discursou Cabo Valério, minutos antes da entrega da comenda.

José de Assis Pereira carrega em seu currículo 24 anos de serviço ativo na Polícia Militar, sendo 20 anos somente na atividade de policiamento de Meio Ambiente, com experiência profissional nas áreas de fiscalização ambiental, educação ambiental, gestão de recursos humanos, planejamento, estatística e estratégica na Sexta Companhia da Policia Militar de Meio Ambiente. Além de sargento, é professor universitário em, pelo menos, 04 universidades. Diversas autoridades estiveram presentes, além de amigos, familiares e companheiros de trabalho do militar.

“Obrigado pela entrega desta homenagem. Não sabe o quanto ela significa, pois eu já era varginhense de coração e agora, com dupla cidadania, fica mais difícil, caso queira me deportar para minha cidade natal”, brincou Sargento Assis durante seu discurso.

A homenagem foi transmitida ao vivo através das redes sociais da Câmara Municipal e pode ser acessada na íntegra, basta acessar as páginas oficias da Casa Legislativa no Facebook ou no YouTube.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha