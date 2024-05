Câmara de Varginha recebe palestra sobre inclusão no mercado de trabalho

Palestra celebra um ano do Espaço Cidadania na Câmara de Varginha

Foto: Câmara Municipal de Varginha

Em comemoração ao primeiro ano do Espaço Cidadania da Câmara de Varginha, completado nesse mês de maio, a Escola do Legislativo promoveu uma palestra, destinada a profissionais da área de Recursos Humanos, na tarde última terça-feira (21). O tema: “Inclusão que gera valor: tudo que você precisa saber sobre vagas afirmativas”, foi abordado pela advogada Jovana Arantes, que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB/Varginha.

“Conheci o Espaço Cidadania agora e fiquei muito feliz em saber que na nossa cidade temos esse local que auxilia os trabalhadores que precisam desse apoio para consultas, confeccionar currículos e também conquistarem uma vaga no mercado de trabalho”, disse a palestrante.

Durante a palestra, ela abordou questões importantes sobre a inclusão. “As vagas afirmativas vieram para impulsionar a inclusão dos negros, das mulheres, as mães, as gestantes, os refugiados e outras minorias, além de combater a discriminação e desigualdades estruturais. Ficamos felizes de poder contribuir, falando sobre esse assunto tão importante e sempre atual”, disse a palestrante.

A diretora do Espaço Cidadania, Auriene Barbosa, avaliou que o resultado da palestra trouxe bastante conhecimento para quem lida com o público, principalmente nessa área do mercado de trabalho. “É importante a gente saber como falar, como divulgar, o que abordar e sempre estar atualizado sobre a inclusão das minorias. O conhecimento está aí para ser adquirido e utilizado”, declarou.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha