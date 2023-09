Câmara de Varginha promove audiência pública sobre o campeonato de futebol das categorias de base

O esporte desempenha um importante papel na cidade e faz parte da cultura municipal, sendo assim, necessário debater sobre as possibilidades e planejamentos do mesmo.

Foto: Câmara Municipal de Varginha

Atendendo aos pedidos dos atletas, torcedores e profissionais do esporte, o vereador Dandan solicitou a realização de uma Audiência Pública para discutir as perspectivas do futebol na cidade. O debate sobre o assunto será na próxima terça-feira, dia 26 de setembro, às 18h30, no Plenário da Câmara de Varginha.

Os temas abordados serão: calendário esportivo das categorias de base; programações e planejamentos futuros para as categorias de base; os investimentos que têm sido, e serão, realizados nas categorias de base; os campeonatos realizados nos últimos três anos e as expectativas para o futebol em Varginha.

Para o evento, Dandan solicitou a presença de algumas autoridades e representantes do esporte. São eles: Milton Tavares Júnior, Secretário Municipal de Esporte e Lazer; Professor Wendel de Oliveira; Professor José Lourenço Matias; Antônio Carlos Ribeiro; Hernane Bernardes Correa; Reginaldo Donizete Branco; Paulo Sérgio Milan; Matheus Bonjorni e Thiago Vergueiro, dirigentes do Varginha Esporte Clube; Billy Anderson Leopoldino; José Mauro Marques, dentre outros munícipes que serão oportunamente convidados.

O evento no plenário é aberto ao público e também pode ser acompanhado pelos canais de comunicação da Câmara de Varginha, ao vivo: Facebook e Youtube.

