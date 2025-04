Câmara de Varginha debate situação do Parque São Francisco

Participaram da reunião Comissão de Meio Ambiente, Bem Estar Animal e Desenvolvimento Sustentável da Câmara, servidores da Secretaria de Meio Ambiente e membros do Conselho Consultivo do Parque.

Foto: Câmara Municipal de Varginha

O debate sobre questões relacionadas à preservação, valorização e uso consciente do Parque Natural Municipal São Francisco em Varginha, foi o tema de uma reunião entre a Comissão de Meio Ambiente, Bem Estar Animal e Desenvolvimento Sustentável da Câmara Municipal de Varginha, servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e membros do Conselho Consultivo do Parque.

Estiveram presentes os vereadores Rogério Bueno, Zilda Silva, Joãozinho Enfermeiro, Thulyo Paiva e Bruno Coletor, Tenente BM Medeiros, GCM Subinspetor Roberto, Gabriel Kentenich, Fernanda Anastácia de Souza Modesto, Joana Junqueira Carneiro e Max Tovar.

Para Joana Junqueira Carneiro, presidente do Conselho Consultivo do Parque a reunião foi um passo importante. “Nosso objetivo é estreitar a comunicação e deixar a Câmara informada de todos os trâmites que estão acontecendo no parque que é um local extremamente importante e que precisa da nossa ação para que ele esteja servindo a toda a população”.

“Foi uma reunião muito boa de aproximação, de conhecer um pouco da realidade do nosso parque que hoje não pode ser visitado por uma recomendação do Ministério Público e pensar quais as ações são importantes serem implantadas de forma emergencial para que o parque possa ser reaberto e cumprir sua função dentro da cidade”, destacou Rogério Bueno, presidente da Comissão de Meio Ambiente.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha