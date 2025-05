Câmara de Varginha debate segurança no campo e propõe encaminhamentos concretos

Agricultores e demais participantes também puderam apresentar questionamentos, sugestões e relatos sobre a realidade enfrentada no campo.

Foto: Câmara Municipal de Varginha

Na noite de ontem (29), a Câmara Municipal de Varginha promoveu uma audiência pública que teve como foco a segurança no meio rural. A iniciativa foi proposta pelo vereador Thulyo Paiva e reuniu autoridades civis, militares e representantes de diversos segmentos da sociedade ligados ao campo, com o objetivo de discutir ações e soluções para o combate ao crime rural no município e região.

O evento contou com a presença da comandante do 24º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Bianca Grossi, da delegada regional da Polícia Civil, Renata Rezende, do comandante da Guarda Civil Municipal, Evaldo Mendes, e do diretor da Guarda, Helder Vitor, além do Sargento Santana e Sargento Giovani responsáveis pela Patrulha Rural. Também estiveram presentes os vereadores Davi Martin e Dr. Guedes, o secretário municipal de Agricultura, Marcos Foresti, o representante da Coopercafen, Guido Reguin, o representante dos agricultores familiares, Messias Ribeiro, o diretor-presidente da Minasul, José Marcos Rafael Magalhães, e o representante da Emater, Lucas Muzzi.

Durante mais de duas horas de debate, foram apresentadas as ações já desenvolvidas pelas forças de segurança pública, bem como dados sobre ocorrências e iniciativas específicas da Patrulha Rural. Agricultores e demais participantes também puderam apresentar questionamentos, sugestões e relatos sobre a realidade enfrentada no campo.

O vereador Thulyo Paiva, propositor da audiência, agradeceu a presença de todos e destacou a importância do encontro. “Foi um debate extremamente produtivo, com presença qualificada e engajada.

Agradeço às autoridades, produtores rurais e cidadãos que participaram. A segurança no campo é uma pauta urgente, especialmente para Varginha, que está entre as maiores exportadoras de café do Brasil. Em um momento em que o café está com o preço em alta no mercado internacional, garantir tranquilidade e segurança ao produtor rural é também uma forma de proteger nossa economia e manter a competitividade da nossa região”, destacou.

Ao final, ficou acordado que a ata da audiência será encaminhada às autoridades competentes, como forma de ampliar a repercussão das demandas locais. Além disso, será dada continuidade à busca por novas parcerias e investimentos para fortalecer as ações de prevenção e combate aos crimes no meio rural.

A audiência pública foi considerada um importante passo na construção de políticas públicas mais eficazes para garantir mais segurança, tranquilidade e dignidade aos produtores rurais, que desempenham papel essencial na economia e no desenvolvimento da região.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha