Câmara de Varginha cria ouvidoria para aproximar cidadão do Legislativo

Agora, os cidadãos poderão encaminhar solicitações de informações, denúncias, sugestões, questionamentos, reclamações, elogios e comentários diretamente à Ouvidoria

Foto: Câmara Municipal de Varginha

A Câmara Municipal de Varginha acaba de implantar a Ouvidoria, um importante canal de comunicação que visa fortalecer o vínculo entre a população e o Poder Legislativo, promovendo mais transparência, escuta ativa e participação cidadã.

A partir de agora, os cidadãos poderão encaminhar solicitações de informações, denúncias, sugestões, questionamentos, reclamações, elogios e comentários diretamente à Ouvidoria, contribuindo para o aprimoramento dos serviços prestados pela Casa Legislativa.

“Com essa nossa iniciativa, a Câmara reafirma seu compromisso com a ética, a transparência e o respeito ao cidadão, oferecendo um canal seguro e eficiente para que a voz da população seja ouvida. Nosso objetivo é ampliar cada vez mais a participação popular no nosso Legislativo”, destaca o presidente da Câmara, vereador Marquinho da Cooperativa.

A responsável pelo setor de Ouvidoria é a servidora efetiva da Câmara de Varginha, Regina Bueno Nogueira, que é a Controladora do Legislativo e entre os atendimentos realizados, receberá solicitações de informações sobre proposições legislativas, leis em vigor e demais atividades parlamentares, além de sugestões que contribuam para melhorar os trabalhos da Câmara. “Nós também poderemos receber questionamentos e reclamações relacionados à prestação de serviços ou atitudes de agentes públicos, bem como comentários, críticas e opiniões sobre temas diversos. Elogios a projetos ou atendimentos prestados e denúncias de eventuais irregularidades envolvendo vereadores ou servidores do Legislativo também podem ser registrados”, explica a Ouvidora.

Para entrar em contato com ao Ouvidoria da Câmara de Varginha, os interessados podem enviar e-mail para ouvidoria@varginha.mg.leg.br ou diretamente pelo site oficial da Câmara: www.varginha.mg.leg.br. No endereço tem um link direto para o canal, onde você pode preencher um formulário e se manifestar. Ainda há a possibilidade de entrar em contato com a Ouvidora por meio do telefone (35) 321-4757, de segunda a sexta, das 8h às 11h e das 13h às 18h.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha