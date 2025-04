Câmara de Varginha concede vale-transporte gratuito para alunos da Escola do Legislativo

Cada aluno contemplado receberá duas passagens por dia de atividade, correspondentes ao trajeto de ida e volta no transporte coletivo urbano de Varginha.

Foto: Câmara Municipal de Varginha

A Câmara Municipal de Varginha deu um passo histórico ao conceder, pela primeira vez, o benefício do vale-transporte gratuito para estudantes da Escola do Legislativo Prof. Dr. Mário Vani Bemfica. A iniciativa, prevista na Resolução recentemente publicada, garantiu que 35 alunos dos projetos “Nasce um Cidadão” e “Câmara Jovem” passassem a receber o auxílio para seu deslocamento.

A concessão do vale-transporte busca fortalecer a participação dos estudantes, muitos dos quais poderiam deixar de frequentar as oficinas devido ao custo da passagem ou à falta de um meio de transporte adequado. Os projetos ocorrem semanalmente, às terças-feiras, no período da tarde e da noite, e visam promover a educação para a cidadania e a formação política dos jovens varginhenses.

O presidente da Câmara, vereador Marquinho da Cooperativa, celebrou a conquista: “Esta é uma vitória para os estudantes e para a educação cidadã. A Escola do Legislativo tem sido um exemplo de formação política e social, e garantir o transporte gratuito é um grande incentivo para que mais jovens possam participar ativamente dos projetos”.

De acordo com a Resolução que institui o benefício, o auxílio-transporte será concedido a até 60 estudantes regularmente matriculados nos projetos da Escola do Legislativo. Cada aluno contemplado receberá duas passagens por dia de atividade, correspondentes ao trajeto de ida e volta no transporte coletivo urbano de Varginha. O valor será creditado mensalmente no cartão de vale-transporte do estudante e será ajustado de acordo com a frequência nas oficinas, evitando desperdícios.

Para ter direito ao benefício, os estudantes devem residir a mais de dois quilômetros da sede da Câmara Municipal e formalizar a solicitação através de um requerimento, acompanhado de comprovante de residência atualizado. O auxílio não será concedido a idosos, já que estes já possuem gratuidade no transporte coletivo municipal.

A Câmara Municipal de Varginha segue comprometida com a educação e a inclusão social, garantindo condições para que os estudantes possam se dedicar plenamente à sua formação cidadã. Essa ação reafirma o compromisso do legislativo municipal em apoiar iniciativas que promovam o conhecimento e a participação ativa da juventude na construção de uma sociedade mais consciente e engajada.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha