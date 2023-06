Câmara de Varginha aprova por unanimidade o piso salarial da enfermagem

O PL agora será encaminhado para a sanção do prefeito e o pagamento dos valores será feito de forma retroativa ao dia 12 de maio.

Foto: CSul

Foram aprovados, na Sessão Ordinária de ontem (30), da Câmara Municipal de Varginha, os dois projetos de lei de autoria do Executivo que instituem o piso salarial dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem.

O PL 26/2023 institui o piso para os profissionais servidores da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – Fhomuv – e o PL 27/2023 institui o piso para quem atua na administração pública direta do município.

A partir da sanção do projeto pelo prefeito passará a valer o valor do piso para enfermeiros de R$ 4750,00; para técnicos em enfermagem, o valor de R$ 3325,00 e para os auxiliares o valor de R$ 2325,00.

Ainda de acordo com os projetos as despesas oriundas da execução desta Lei ficam condicionadas à efetivação de repasse financeiro ao Município, pelo Governo Federal, conforme estabelecido pela Lei Federal nº 14.581/2023.

O projeto relacionado aos profissionais que atuam na Fhomuv ainda recebeu uma emenda supressiva, de autoria do vereador Joãozinho Enfermeiro e que foi aprovada por unanimidade dos vereadores. A emenda retirou do texto enviado pelo Executivo que o piso salarial se referia a uma carga horária de 220h/mês, sendo pago proporcionalmente quando a carga horária foi menor. Com a emenda aprovada, o piso passa a valer para todos os profissionais da enfermagem, sem distinção da carga horária mencionada. Conforme o que estabelece a Lei Federal.

O PL agora será encaminhado para a sanção do prefeito e o pagamento dos valores será feito de forma retroativa ao dia 12 de maio.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha