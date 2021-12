Câmara de Varginha aprova orçamento para 2022 e vereadores destinam emendas

O valor da receita orçamentária estimada é de R$658.710.000,00.

Os vereadores de Varginha aprovaram em segunda e última votação, na reunião de dest quarta-feira (1º), o Projeto de Lei nº 52/2021, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2022, ou seja, o orçamento do município para o ano que vem. O valor da receita orçamentária estimada é de R$658.710.000,00.

Entre a despesa fixada por funções de governo, as maiores dotações do orçamento fiscal se destinam à Saúde (R$ 268.404.204,76), Educação (R$ 110.900.000,00), Previdência Social (R$ 79.156.000,00) e Administração (R$ 52.737.000,00).

Também foram votadas e aprovadas as emendas impositivas, de autoria dos vereadores, que destinaram cerca de R$6,5 milhões para diversas áreas do Município. No total, todos os 15 vereadores apresentaram 127 emendas, onde cada um tinha o direito de destinar cerca de R$435 mil para as áreas que escolhessem, sendo que 50% deste valor deve ir, obrigatoriamente, para a área da saúde.

Os beneficiados devem atender a diversos requisitos legais para ter direito aos recursos e é necessário posteriormente prestar contas sobre o investimento do dinheiro.

Em Varginha, as emendas impositivas passaram a valer em 2018 após modificação na Lei Orgânica do Município que regulamenta sua aplicação. Desta forma, as emendas que os vereadores, anteriormente, faziam ao orçamento e que poderiam ou não serem acatadas pelo Executivo, tem agora a obrigatoriedade de serem cumpridas.

Fonte e foto: Ascom Câmara Municipal de Varginha