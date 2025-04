Câmara de Varginha aprova criação de 696 cargos para concurso público

A Câmara Municipal de Varginha aprovou, nesta segunda-feira (28), o Projeto de Lei de autoria do Executivo que autoriza a criação de 696 novos cargos a serem preenchidos por concurso público. As vagas serão destinadas, principalmente, às áreas de educação e saúde.

As comissões permanentes da Câmara emitiram pareceres com agilidade, contribuindo para acelerar o trâmite e possibilitar a votação rápida da matéria. Antes da votação, os vereadores se reuniram com o secretário municipal de Administração, Roberto César de Lima Ribeiro, para esclarecer dúvidas e discutir os detalhes do projeto.

A reunião foi considerada produtiva, resultando na apresentação de emendas que fizeram pontuações específicas no texto original. Com a aprovação, o projeto agora segue para sanção do prefeito, permitindo que o município dê início à realização do concurso público, que tem como objetivo fortalecer o quadro de servidores e aprimorar a prestação dos serviços públicos.

O presidente da Câmara, vereador Marquinho da Cooperativa, destacou o empenho dos parlamentares nesta matéria de grande importância para o Município. “A Câmara mostrou mais uma vez que está comprometida com o que é urgente e importante para a população. Atuamos com seriedade e celeridade para garantir melhorias reais para a cidade”, pontuou.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha