“Café com as Poderosas” divulga calendário da continuidade das ações do Outubro Rosa

Objetivo é proporcionar um momento de união de várias equipes da cidade e região em atividades esportivas para o bem do corpo e da mente.

Foto: Café com as Poderosas

Depois de lançar a exposição “O Câncer não transformou minha essência”, a Associação Café com as Poderosas” informa outras ações que marcarão o Outubro Rosa – campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero.

Neste sábado,12, serão realizados o Pedal Rosa e Caminhada. A concentração será no Posto Pedra Negra de onde os participantes sairão para caminhada às 6h sentido à Fazenda do Tachos. O Pedal está marcado para às 7h com apoio de vários grupos de pedal.

Entre as principais atrações está o esperado Desfile, no dia 30, no Theatro Capitólio.

Já no último dia de outubro, 31, uma motociata em parceria com Insanos MC – Moto Clube, Lokas MC divisão Varginha. O Café com as Poderosas abre o convite para todos os motoclubes da região e convida todos para acompanharem o calendário da Associação:

Fonte: Café com as Poderosas