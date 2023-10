“Café com as Poderosas” divulga ações do Outubro Rosa

A agenda deste Outubro Rosa, respeitando a obrigação estatutária – foi composta por parcerias visando atender os quatro cantos da cidade.

Foto: Divulgação

A Associação de Voluntários Café com as Poderosas elaborou um cronograma de ações para o Outubro Rosa – mês de conscientização contra o câncer de mama. “Café com as Poderosas” é um grupo de mulheres e homens que trabalham voluntariamente para servir café duas vezes por mês aos pacientes que estão em tratamento no Centro de Oncologia do Hospital Bom Pastor. A ação é gratuita.

A agenda deste Outubro Rosa, respeitando a obrigação estatutária – foi composta por parcerias visando atender os quatro cantos da cidade. As atividades começaram no dia 3 com o lançamento da camiseta (Cafezim) e um café muito especial , ao som de Ge Junqueira. No dia seguinte (4) representantes participaram o Encontro de Lideranças e Atração de Investimentos no Porto Seco. Na terça-feira passada, dia 10, foi realizado o Café em parceria com a Pavicam, ao som de Kenya Fonseca e Homil Junior, além do Bazar das Poderosas com peças a valores acessíveis (R$ 2, R$ 5 e R$ 10). Toda a renda é revertida em prol das ações da Associação.

Nesta terça-feira, 17, o Dia da Beleza com Exposição de Cartazes do INCA – Instituto Nacional de Câncer do Governo Federal receberá o público no Lions Clube das 8h às 14h. Vários voluntários abraçaram essa causa e será ofertado serviço de manicure, cabeleireiro, maquiadora e massagem; às 10h30 terá a palestra “A Importância da Alimentação para pacientes com Câncer”; na sequência o assunto será “Valorização da Autoestima”. Depoimento, almoço e atração musical encerrarão o dia.

Panfletagem, blitz, ensaio fotográfico, um dia no clube e desfile são outras atrações desse mês. Os voluntários explicam que todas as atividades foram cuidadosamente pensadas para alertar sobre a necessidade e a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama na possibilidade da cura e acolher e divulgar as ações em prol dos pacientes.

No dia 28 de outubro, sábado, às 17h, será realizado o Desfile no Theatro Capitólio onde será ressaltada a força e a beleza dessas mulheres. Estão todos convidados para a programação do Café com as Poderosas.

Fonte: Prefeitura de Varginha